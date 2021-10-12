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НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Овечкин провел первую тренировку на льду после травмы

Овечкин получил повреждение в ночь на 9 октября в предсезонной игре с "Филадельфией"

ТАСС, 12 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел первую тренировку на льду после повреждения. Об этом сообщает журналист Associated Press Стивен Уайно.

Овечкин получил повреждение в ночь на 9 октября в предсезонной игре с "Филадельфией". В первом периоде россиянин попытался применить силовой прием против форварда Трэвиса Конекни, после чего упал на лед. Позднее Овечкин поднялся и отправился в раздевалку, он не смог продолжить встречу. Пресс-служба "Вашингтона" сообщила, что российский хоккеист получил повреждение нижней части тела.

В первом матче нового сезона НХЛ "Вашингтон" примет "Нью-Йорк Рейнджерс". Встреча пройдет в ночь на 14 октября.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

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