Хоккеист "Вашингтона" Овечкин провел первую тренировку на льду после травмы

ТАСС, 12 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел первую тренировку на льду после повреждения. Об этом сообщает журналист Associated Press Стивен Уайно.
Овечкин получил повреждение в ночь на 9 октября в предсезонной игре с "Филадельфией". В первом периоде россиянин попытался применить силовой прием против форварда Трэвиса Конекни, после чего упал на лед. Позднее Овечкин поднялся и отправился в раздевалку, он не смог продолжить встречу. Пресс-служба "Вашингтона" сообщила, что российский хоккеист получил повреждение нижней части тела.
Alex Ovechkin skated a few laps testing his lower body injury before Capitals optional practice, went back to the locker room and is back on the ice. Stay tuned for this developing story. pic.twitter.com/AO5POKMpTI— Stephen Whyno (@SWhyno) October 12, 2021
В первом матче нового сезона НХЛ "Вашингтон" примет "Нью-Йорк Рейнджерс". Встреча пройдет в ночь на 14 октября.
Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.