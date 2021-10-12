Боумэн: "Тампа" может стать командой-династией в НХЛ благодаря хорошей обороне и вратарю

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Хорошая оборона и вратарь - ключевое преимущество клуба "Тампа", делающее его фаворитом нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера Скотти Боумэн.

"Я думаю, что "Тампа" является фаворитом, потому что это лучшая команда. У нее вратарь является номером один в лиге, отличная оборона, - сказал Боумэн. - Она близка к тому, чтобы стать командой-династией".

Командой-династией считается клуб, который на протяжении нескольких сезонов доминирует в своей лиге. В последний раз больше двух Кубков Стэнли подряд выигрывал "Нью-Йорк Айлендерс", взявший четыре трофея с 1980 по 1983 год.

"Тампа" выигрывала Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. Ворота команды защищает Андрей Василевский, получивший в сезоне-2020/21 приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ, а в сезоне-2018/19 - приз лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата. За "Тампу" выступают также защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.