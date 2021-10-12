"Ак Барс" в шестой раз подряд обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 октября. Казанский "Ак Барс" в гостях одержал победу со счетом 3:2 по буллитам над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей шайбы забросили Николай Коваленко (33-я минута), Дмитрий Воронков (48). У уфимской команды отличились Шакир Мухамадуллин (52), Данил Алалыкин (53). 21-летний Коваленко набрал очки в четвертом матче подряд - 5 (3 гола + 2 передачи). Всего в текущем сезоне хоккеист набрал 11 очков (5+6).

"Ак Барс" и "Салават Юлаев" встречались 3 октября, тогда казанцы одержали победу со счетом 2:0. "Ак Барс" в шестой раз подряд одержал победу над уфимцами в КХЛ.

"Ак Барс" занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции, после 18 игр казанский клуб набрал 25 очков. "Салават Юлаев" располагается на третьей позиции, команда набрала 25 очков в 17 матчах и находится выше по дополнительным показателям. "Ак Барс" следующую игру проведет в Магнитогорске против "Металлурга" 14 октября. Уфимцы на следующий день сыграют в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом".