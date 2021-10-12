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КХЛ
Обновлено 

"Ак Барс" в шестой раз подряд обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 по буллитам в пользу казанцев
Хоккеисты "Ак Барса" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Ак Барса"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 12 октября. Казанский "Ак Барс" в гостях одержал победу со счетом 3:2 по буллитам над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей шайбы забросили Николай Коваленко (33-я минута), Дмитрий Воронков (48). У уфимской команды отличились Шакир Мухамадуллин (52), Данил Алалыкин (53). 21-летний Коваленко набрал очки в четвертом матче подряд - 5 (3 гола + 2 передачи). Всего в текущем сезоне хоккеист набрал 11 очков (5+6).

"Ак Барс" и "Салават Юлаев" встречались 3 октября, тогда казанцы одержали победу со счетом 2:0. "Ак Барс" в шестой раз подряд одержал победу над уфимцами в КХЛ.

"Ак Барс" занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции, после 18 игр казанский клуб набрал 25 очков. "Салават Юлаев" располагается на третьей позиции, команда набрала 25 очков в 17 матчах и находится выше по дополнительным показателям. "Ак Барс" следующую игру проведет в Магнитогорске против "Металлурга" 14 октября. Уфимцы на следующий день сыграют в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург16141000165-2930
2Трактор1891411257-4430
3Салават Юлаев17102010449-3125
4Ак Барс1871303443-3725
5Автомобилист1770112652-4819
6Авангард1561100743-3916
7Барыс1642011838-4614
8Сибирь1550003724-3313
9Нефтехимик1550002833-4012
10Адмирал1630032831-5711
11Амур16212011030-5111
12Куньлунь15401001034-5210
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М16120000459-3624
2Йокерит1672211351-4424
3СКА1681210450-3223
4ЦСКА1774000637-3222
5Динамо Мн1582001448-3621
6Локомотив1680011643-3618
7Спартак1762000937-4116
8Торпедо1660021742-4515
9Северсталь1642110828-3815
10Динамо Р1650012828-4613
11Витязь1630123743-5213
12Сочи17220201128-4810

 

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