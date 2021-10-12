"Ак Барс" в шестой раз подряд обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 октября. Казанский "Ак Барс" в гостях одержал победу со счетом 3:2 по буллитам над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У победителей шайбы забросили Николай Коваленко (33-я минута), Дмитрий Воронков (48). У уфимской команды отличились Шакир Мухамадуллин (52), Данил Алалыкин (53). 21-летний Коваленко набрал очки в четвертом матче подряд - 5 (3 гола + 2 передачи). Всего в текущем сезоне хоккеист набрал 11 очков (5+6).
"Ак Барс" и "Салават Юлаев" встречались 3 октября, тогда казанцы одержали победу со счетом 2:0. "Ак Барс" в шестой раз подряд одержал победу над уфимцами в КХЛ.
"Ак Барс" занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции, после 18 игр казанский клуб набрал 25 очков. "Салават Юлаев" располагается на третьей позиции, команда набрала 25 очков в 17 матчах и находится выше по дополнительным показателям. "Ак Барс" следующую игру проведет в Магнитогорске против "Металлурга" 14 октября. Уфимцы на следующий день сыграют в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|16
|14
|1
|0
|0
|0
|1
|65-29
|30
|2
|Трактор
|18
|9
|1
|4
|1
|1
|2
|57-44
|30
|3
|Салават Юлаев
|17
|10
|2
|0
|1
|0
|4
|49-31
|25
|4
|Ак Барс
|18
|7
|1
|3
|0
|3
|4
|43-37
|25
|5
|Автомобилист
|17
|7
|0
|1
|1
|2
|6
|52-48
|19
|6
|Авангард
|15
|6
|1
|1
|0
|0
|7
|43-39
|16
|7
|Барыс
|16
|4
|2
|0
|1
|1
|8
|38-46
|14
|8
|Сибирь
|15
|5
|0
|0
|0
|3
|7
|24-33
|13
|9
|Нефтехимик
|15
|5
|0
|0
|0
|2
|8
|33-40
|12
|10
|Адмирал
|16
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|31-57
|11
|11
|Амур
|16
|2
|1
|2
|0
|1
|10
|30-51
|11
|12
|Куньлунь
|15
|4
|0
|1
|0
|0
|10
|34-52
|10
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|16
|12
|0
|0
|0
|0
|4
|59-36
|24
|2
|Йокерит
|16
|7
|2
|2
|1
|1
|3
|51-44
|24
|3
|СКА
|16
|8
|1
|2
|1
|0
|4
|50-32
|23
|4
|ЦСКА
|17
|7
|4
|0
|0
|0
|6
|37-32
|22
|5
|Динамо Мн
|15
|8
|2
|0
|0
|1
|4
|48-36
|21
|6
|Локомотив
|16
|8
|0
|0
|1
|1
|6
|43-36
|18
|7
|Спартак
|17
|6
|2
|0
|0
|0
|9
|37-41
|16
|8
|Торпедо
|16
|6
|0
|0
|2
|1
|7
|42-45
|15
|9
|Северсталь
|16
|4
|2
|1
|1
|0
|8
|28-38
|15
|10
|Динамо Р
|16
|5
|0
|0
|1
|2
|8
|28-46
|13
|11
|Витязь
|16
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|43-52
|13
|12
|Сочи
|17
|2
|2
|0
|2
|0
|11
|28-48
|10