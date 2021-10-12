Команда Северной Осетии заняла первое место в фестивале "Мирный Кавказ"

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Сборная Северной Осетии завоевала первое общекомандное место на всероссийском культурно-спортивном фестивале "Мирный Кавказ". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минспорта республики.

Сборная Северной Осетии завоевала первое общекомандное место, второе - команда из Кабардино-Балкарии, третье - из Чеченской Республики", - сказал собеседник агентства.

В фестивале принимали участие более 1 тыс. спортсменов СКФО и ЮФО возрасте от восьми до 16 лет. Соревнования проходили в 11 видах спорта. Организаторами мероприятия выступил филиал Российского союза боевых искусств по РСО-Алании и министерство физической культуры республики.

Фестиваль боевых искусств "Мирный Кавказ" проводится с 2007 года. Ежегодно в нем принимают участие более тысячи спортсменов.