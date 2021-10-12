МОК объявил призеров Олимпиады в Сочи по биатлону после аннулирования результатов Зайцевой

ТАСС, 12 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил итоговые результаты женской биатлонной эстафеты 4х6 км на Олимпийских играх 2014 года в Сочи после аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

24 сентября 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Апелляция Зайцевой была удовлетворена частично, ее признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества. Это повлекло аннулирование ее результатов на домашних Играх, в числе которых второе место в эстафетной гонке. Обвинения в адрес спортсменок основывались на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Согласно обновленным протоколам соревнований, серебряная награда перейдет сборной Норвегии в составе Фанни Биркеланн, Тириль Экхофф, Анн Кристин Флатланн и Торы Бергер, которая стала третьей, бронзовые медали получат чешки Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова. В составе сборной России, утратившей серебро, выступали Зайцева, Романова, Вилухина и Екатерина Шумилова.

Победительницей гонки стала сборная Украины в составе Виты Семеренко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Белосюк (Пидгрушной).

Слушания по апелляциям Вилухиной, Романовой и Зайцевой в CAS состоялись в начале марта 2020 года. В ходе разбирательств МОК первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Позднее независимые британские и немецкие эксперты признали, что подпись Родченкова под этими показаниями является низкокачественной подделкой.