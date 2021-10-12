Перасович: УНИКС провалил старт игры с "Баварией", но смог переломить ход матча Евролиги

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Казанский баскетбольный клуб УНИКС смог переломить ход неудачно начавшегося матча регулярного чемпионата Евролиги с германской "Баварией", продемонстрировав во второй половине встречи свою лучшую игру. Таким мнением поделился с журналистами главный тренер казанского клуба Велимир Перасович.

Во вторник УНИКС дома победил "Баварию" со счетом 73:70 в матче регулярного чемпионата Евролиги.

"Мы начали плохо, без концентрации, без энергии, было очень много потерь. Мы контролировали подборы, это ключевая функция наша, очень важная. Но с чем не смогли справиться, это с нападением, очень легкие мячи залетали [у соперника], и разница доходила до 12 очков", - сказал Перасович.

Он отметил, что во второй половине матча казанская команда полностью поменяла тактику, что привело УНИКС к победе. "Я считаю, что, возможно, вторая половина игры одна из самых лучших на сегодняшний день", - заявил тренер.

Главный тренер германского клуба Андреа Тринкьери остался недоволен качеством игры своих подопечных. "Хотел бы поздравить УНИКС с победой, мы сегодня сыграли плохо, мы подготовились плохо как команда. Я бы даже сказал, что сегодняшняя игра худшая на сегодняшний день, так, как сегодня, играть невозможно", - сказал Тринкьери. Тренер "Баварии" выделил в составе казанской команды Айзею Канаана, переломившего ход игры важными бросками в ключевые моменты матча. Баскетболист набрал 21 очко и стал самым результативным игроком встречи.

В турнирной таблице УНИКС занимает 13-е место, "Бавария" - 18-е. В следующем матче российский клуб на выезде встретится с турецким "Фенербахче" 14 октября, "Бавария" в этот же день в гостях сыграет с петербургским "Зенитом".