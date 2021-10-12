Ватутин: матчи ЦСКА и "Зенита" в баскетбольной Евролиге - многосерийное противостояние

Во вторник ЦСКА дома обыграл "Зенит" со счетом 77:67.

"О рядовых победах в Евролиге говорить нельзя ни после какого матча. Неважно, выигрываешь ты с разницей в одно, 20 или 30 очков, это высококонкурентное соревнование, - сказал Ватутин. - Был очень интересный матч с непредсказуемым исходом, и мы, и "Зенит" имеем сложности с травмированными игроками, поэтому уж если о чем и можно говорить, то только не о том, что кто-то выиграл легко и непринужденно".

Президент ЦСКА также поделился мыслями о противостоянии армейцев и санкт-петербургской команды. "Мы уже играем четвертый раз с "Зенитом" за два месяца, еще предстоит много матчей, это многосерийное противостояние, - сказал он. - С каждым матчем игры становятся интереснее, еще интереснее будет, когда вернутся в строй травмированные и у нас, и у "Зенита". Обе команды полны амбиций, понятно, что начало сезона. Но, конечно, приятно выиграть первую домашнюю игру".

Ватутин отметил, что не может назвать вклад отдельных игроков в победу решающим. "Я рад, что команда выиграла. Что касается оценки, то у нас командный вид спорта, безусловно, он [Торнике Шенгелия] блистает. Но сказать, что мы победили благодаря одному Шенгелии, будет неправильно. Стараются все: игроки, тренеры, штаб. Молодец, но побеждает команда", - сказал Ватутин. Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия с 33 очками стал самым результативным игроком встречи.

ЦСКА одержал вторую победу в нынешнем сезоне Евролиги при одном поражении. В следующем туре армейцы дома встретятся с сербской "Црвеной Звездой" 15 октября.