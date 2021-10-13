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НХЛ

Купер прокомментировал поражение "Тампы" в матче открытия регулярного чемпионата НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли проиграл "Питтсбургу" со счетом 2:6

ТАСС, 13 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа" не играла в матче открытия регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а лишь смотрела на то, как поднимается чемпионский баннер под сводами домашней арены. Такое мнение высказал тренер команды Джон Купер, чей комментарий приводит пресс-служба НХЛ.

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В прошлом сезоне "Тампа" выиграла Кубок Стэнли второй раз подряд. Церемония поднятия чемпионского баннера состоялась перед матчем открытия регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга". Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

"Игроки "Питтсбурга" приехали сюда, чтобы выиграть матч, - сказал Купер. - Мы же просто смотрели, как поднимают чемпионский баннер, а затем наблюдали, как "Питтсбург" хочет победить. Мы слишком много "смотрели" сегодня".

В следующем матче "Тампа" встретится с "Детройтом", а "Питтсбург" сыграет с "Флоридой", оба матча команды проведут в гостях 15 октября.

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