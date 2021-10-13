Яна Романова заявила, что биатлонистка Зайцева является примером трудолюбия и силы воли

ТАСС, 13 октября. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева является примером трудолюбия, силы воли, доброты, спортивного долголетия и честной борьбы. Такое мнение высказала биатлонистка Яна Романова в своем аккаунте в Instagram .

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил итоговые результаты женской биатлонной эстафеты 4х6 км на Олимпийских играх 2014 года в Сочи после аннулирования результатов Зайцевой.

"Самое сложное в жизни - мириться с несправедливостью, - написала Романова. - Международный союз биатлонистов аннулировал все результаты Ольги Зайцевой в Сочи. Ольга - одна из тех, благодаря кому биатлон так популярен в России, она пример трудолюбия, силы воли и доброты, спортивного долголетия и честной борьбы. И по иронии судьбы именно ее обвинили в нарушении антидопинговых правил".

Российская женская эстафетная команда в составе Романовой, Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Сочи, которой впоследствии была лишена из-за нарушения антидопинговых правил тремя спортсменками. В сентябре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции Вилухиной и Романовой, апелляция Зайцевой была удовлетворена частично, ее признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества. Все результаты Зайцевой на домашней Олимпиаде были аннулированы.

Серебряная медаль Игр 2014 года в эстафете перешла сборной Норвегии, бронзу получили спортсменки из Чехии. Победительницей гонки является команда Украины.

Зайцевой 43 года, она является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафете (2006, 2010), а также серебряным призером Игр в масс-старте (2010). Также на счету биатлонистки три золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.