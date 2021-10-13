Более 5 000 спортсменов будут проверены на допинг перед Олимпиадой в Пекине

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало реализацию антидопинговой программы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, согласно которой тестирование перед соревнованиями должны пройти около 5 400 спортсменов. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Все списки атлетов, которым предстоит сдать тесты, были созданы при содействии международных спортивных федераций и национальных антидопинговых агентств, входящих в экспертную группу Олимпиады. Экспертная группа будет контролировать реализацию программы, а также выдавать дополнительные рекомендации по проверке атлетов, ранее не вошедших в пул тестирования. По сравнению с Играми 2018 года число потенциальных кандидатов для проверки возросло - в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане тестирование прошло около 3 500 человек.

Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство уже получило списки от ITA и начало тестировать потенциальных олимпийцев.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании ITA 16 марта 2017 года. Агентство получило от МОК все права на ведение антидопинговой деятельности в рамках Олимпийских игр. По словам официального представителя МОК Марка Адамса, перед Играми в Токио ITA сумело реализовать самую масштабную предолимпийскую программу тестирования за всю историю.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.