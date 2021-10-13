Чемпион мира по дзюдо Абуладзе дебютирует в новом весе на "Большом шлеме" в Париже

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Чемпион мира дзюдоист Яго Абуладзе впервые выступит в новой весовой категории (до 66 кг) на "Большом шлеме" в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Ранее Абуладзе выступал в весовой категории до 60 кг, в которой стал победителем мирового первенства, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

Всего под российским флагом бороться за награды в Париже будут 19 дзюдоистов (11 мужчин и восемь женщин). Помимо Абуладзе, на татами выйдут Рамазан Абдулаев и Аюб Блиев (оба - до 60 кг), Денис Ярцев и Евгений Прокопчук (оба - до 73 кг), Абас Азизов и Турпал Тепкаев (оба - до 81 кг), Хусен Халмурзаев и Давид Оганисян (оба - до 90 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

В состав женской сборной вошли Кристина Булгакова и Ирина Долгова (обе - до 48 кг), Анастасия Поликарпова и Алеся Кузнецова (обе - до 52 кг), Камила Бадурова и Екатерина Валькова (обе - до 63 кг), Александра Бабинцева (до 78 кг) и Анна Гущина (свыше 78 кг) .

"Большой шлем" пройдет во французской столице с 16 по 17 октября.