Суд оштрафовал РПЛ на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм на матче за Суперкубок

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда в среду оштрафовал Российскую премьер-лигу (РПЛ) на 100 тыс. рублей по делу о нарушении требований об ограничениях в связи с пандемией коронавируса при проведении футбольного матча за Суперкубок России в июле текущего года на стадионе "Калининград", передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Ассоциацию футбольных клубов "Российская премьер-лига" (РПЛ) виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - огласила решение судья Ирина Кузовлева.

Ранее тот же суд принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей государственное автономное учреждение Калининградской области "Стадион "Калининград", где прошел матч. У обоих ответчиков есть право обжаловать решения в Калининградском областном суде.