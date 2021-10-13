Кувшинников: бюджет клуба КХЛ "Северсталь" может быть увеличен под определенные задачи

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бюджет череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" определяется в зависимости от задач, которые стоят перед командой. Об этом ТАСС рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В мае 2020 года президент "Северстали" Вадим Германов рассказал порталу "Самолет", что зарплатный бюджет клуба составляет 900 млн рублей.

"Конечно, я слежу за успехами и неудачами нашей команды, тем более я сам кандидат в мастера спорта по хоккею. Желаю нашим ребятам более оптимистичных результатов, - сказал Кувшинников. - Хотелось бы, чтобы команда вышла в плей-офф и заняла достойное место, потому что город Череповец, город металлургов, строителей, химиков, достоин таких зрелищ федерального масштаба".

Губернатор выразил надежду на то, что вскоре болельщики смогут в большем количестве посещать домашние игры команды. "Люди устали уже ждать, поддержка болельщиков неоценима для любой команды. Команда у нас молодая, амбициозная, ей по плечу решение многих вопросов. К сожалению, бюджет клуба не позволяет войти в число топ-команд, которые претендуют на чемпионство, но этот вопрос с владельцами клуба рассматривается ежегодно, и бюджет клуба увеличивается под ставящиеся задачи. Команде поставлена задача попасть в плей-офф, и сейчас ребята борются", - сказал губернатор.

"Северсталь" после 16 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.