Титов: в сборной России при Карпине нет явных лидеров, каким был Дзюба

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера улучшила игру в отдельных компонентах, хотя в команде и нет явных лидеров, каким был Артем Дзюба при Станиславе Черчесове. Такое мнение ТАСС высказал бывший капитан сборной Егор Титов.
Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на посту главного тренера Черчесова. В пяти матчах под руководством Карпина россияне одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.
"Улучшения по сравнению со сборной Черчесова? Конечно, сразу бросается в глаза высокий прессинг, быстрые возвращения после потери мяча за линию игроков, владеющих мячом. То, что отошли от игры на "столба", как мы играли с Артемом Дзюбой, если что-то плохо, бей в него, а он зацепится или сбросит, второй темп, плюс забивал много. Сейчас у нас абсолютно равная команда, нет таких явных лидеров, каким был Артем долгое время при Черчесове, - сказал Титов. - Поэтому тем, наверное, интереснее, что соперник не знает, откуда ему ждать опасности. Вот сейчас увидели игру на стандартах, мы и раньше неплохо играли на них, сейчас мы видим, что это у нас в приоритете".
Титов заметил, что игра сборной при Карпине радикально не отличается от игры при Черчесове. "Сегодня не могу сказать, что абсолютно две разные команды, просто другой стиль футбола у команды Карпина", - сказал собеседник агентства.
Титов также надеется, что нападающий "Локомотива" и национальной команды Федор Смолов станет забивать больше. "Команда ускоряется, то есть нет ненужных поперечных передач назад, команда старается как можно быстрее доставить мяч в линию атаки, а там уже есть кому разобраться - Федя Смолов. К сожалению, он не забивает много матчей, учитывая игры чемпионата. Хотелось бы, чтобы он забивал и подошел во всеоружии к ноябрьским играм, где, скорее всего, тоже не будет Артема Дзюбы", - сказал Титов.
Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). Следующий матч россияне проведут со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.