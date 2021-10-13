Титов: в сборной России при Карпине нет явных лидеров, каким был Дзюба

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера улучшила игру в отдельных компонентах, хотя в команде и нет явных лидеров, каким был Артем Дзюба при Станиславе Черчесове. Такое мнение ТАСС высказал бывший капитан сборной Егор Титов.

"Улучшения по сравнению со сборной Черчесова? Конечно, сразу бросается в глаза высокий прессинг, быстрые возвращения после потери мяча за линию игроков, владеющих мячом. То, что отошли от игры на "столба", как мы играли с Артемом Дзюбой, если что-то плохо, бей в него, а он зацепится или сбросит, второй темп, плюс забивал много. Сейчас у нас абсолютно равная команда, нет таких явных лидеров, каким был Артем долгое время при Черчесове, - сказал Титов. - Поэтому тем, наверное, интереснее, что соперник не знает, откуда ему ждать опасности. Вот сейчас увидели игру на стандартах, мы и раньше неплохо играли на них, сейчас мы видим, что это у нас в приоритете".

Титов заметил, что игра сборной при Карпине радикально не отличается от игры при Черчесове. "Сегодня не могу сказать, что абсолютно две разные команды, просто другой стиль футбола у команды Карпина", - сказал собеседник агентства.

Титов также надеется, что нападающий "Локомотива" и национальной команды Федор Смолов станет забивать больше. "Команда ускоряется, то есть нет ненужных поперечных передач назад, команда старается как можно быстрее доставить мяч в линию атаки, а там уже есть кому разобраться - Федя Смолов. К сожалению, он не забивает много матчей, учитывая игры чемпионата. Хотелось бы, чтобы он забивал и подошел во всеоружии к ноябрьским играм, где, скорее всего, тоже не будет Артема Дзюбы", - сказал Титов.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). Следующий матч россияне проведут со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.