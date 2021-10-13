Вяльбе: отбор лыжников на этапы Кубка мира пройдет после контрольных стартов в Финляндии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Отбор в состав сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира пройдет по итогам контрольных тренировок, которые состоятся в Финляндии. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 пройдет с 26 по 28 ноября в финской Руке. В настоящее время большинство лыжников сборной России находятся на сборе в австрийском Рамзау.

"В Рамзау находятся не все спортсмены сборной, группа Олега Перевозчикова сейчас собирается ехать на сбор в Алдан, - заметила Вяльбе. - Сегодня вечером мы собираемся провести небольшое совещание с тренерами, где будем обсуждать дальнейшую подготовку к сезону, переход на первый снег, более точно определимся по поводу контрольных стартов и отбора на первые этапы Кубка мира. Отбор через контрольные старты стал для нас уже традиционным. Я пока не знаю, будет ли он проходить в рамках стартов, которые будут проводить финны, либо мы все организуем самостоятельно".

"Да, есть спортсмены, которые уже отобрались на Кубок мира, я говорю про лыжников из "красной" группы. Всем остальным придется отбираться, причем мы будем определять состав не только в Руку, но и на следующие этапы, в тот же Лиллехаммер. Важно сделать правильный выбор и заявить на ту или иную дистанцию того спортсмена, который имеет преимущество над остальными", - добавила собеседница ТАСС.

Этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдет с 3 по 5 декабря. С 11 по 12 декабря этап Кубка мира примет швейцарский Давос.

Александр Большунов в прошедшем сезоне во второй раз стал победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второе место в общем зачете заняла Юлия Ступак. На чемпионате мира в германском Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место, завоевав золотую, три серебряные и бронзовую награды. В общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски" Большунов занял первое место, Денис Спицов - третье, Ступак стала второй в женском зачете.