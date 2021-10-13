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Летние олимпийские виды спорта

Бронзового призера чемпионатов мира по легкой атлетике Тироп нашли мертвой

Кенийская полиция расследует обстоятельства смерти 25-летней бегуньи
Агнес Тироп AP Photo/David J. Phillip
Описание
Агнес Тироп
© AP Photo/David J. Phillip

ТАСС, 13 октября. Кенийская бегунья Агнес Тироп найдена мертвой в своем доме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Кении.

Кенийская полиция расследует обстоятельства смерти 25-летней спортсменки. "Тироп была найдена мертвой в своем доме в Итене, предположительно после ножевого ранения, которое нанес ей муж. Мы все еще работаем над тем, чтобы узнать больше подробностей, связанных с ее кончиной", - говорится в сообщении федерации.

Тироп - бронзовый призер чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на дистанции 10 000 метров. На Олимпийских играх в Токио она заняла четвертое место в беге на 5 000 метров.

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