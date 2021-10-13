Егор Титов: результаты российских футболистов будут недействительны при проигрыше хорватам

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Результаты сборной России по футболу в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года будут недействительны, если команда уступит хорватам в последней игре в группе и не выйдет на мировое первенство напрямую. Такое мнение ТАСС высказал бывший капитан российской команды Егор Титов.

В понедельник россияне на выезде обыграли словенцев со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира. В этот же день хорваты дома сыграли вничью со словаками (2:2), что позволило россиянам выйти на первое место в группе Н.

"Даже если мы выиграем у киприотов, что мы просто обязаны сделать при сегодняшней ситуации, а потом проиграем последний матч, то все результаты, которые были до этого, будут недействительны, мы будем играть в стыковых матчах, - сказал Титов. - Учитывая новую систему, где нужно выиграть не один матч, а несколько, это сделать будет очень проблематично. Второе место могут даже испанцы занять, если шведы выиграют все свои матчи. Понятно, что по уровню соперники будут несопоставимы с теми, которые были в группе".

"А так, конечно, хочется, чтобы победили киприотов и минимум не проиграли хорватам, чтобы сборная не перешла на тот футбол, который был со словаками, если решаться все будет в последнем матче. А, скорее всего, так и будет. Если мы идем на первом месте и нас выручает даже ничья с хорватами, то, как любят говорить, шансы на выход с первого места 51% на 49%. Я надеюсь, что мы выйдем с первого места, заслужили это последним матчем", - добавил Титов.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). Следующий матч россияне проведут со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.