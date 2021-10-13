"Спартаку" на играх с "Динамо", "Лестером" и "Ростовом" разрешили заполнить трибуны на 30%

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрешил московскому футбольному клубу "Спартак" заполнить домашний стадион на 30% на октябрьских матчах со столичным "Динамо", английским "Лестером" и "Ростовом". Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

16 октября "Спартак" сыграет с "Динамо" в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), 30 октября - с "Ростовом" в матче 13-го тура РПЛ. 20 октября "Спартак" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы примет "Лестер". Две последние домашние встречи "Спартака" также прошли при 30-процентной заполняемости трибун.

"Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона до 30% на октябрьские матчи - с "Динамо", "Лестером" и "Ростовом". Как и прежде - при наличии QR-кода вакцинированного или перенесшего заболевание коронавирусом", - сказал Зеленов.

"Спартак" с 16 очками после 10 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В Лиге Европы команда с тремя очками в двух играх располагаются на второй позиции в таблице группы С, лидирует польская "Легия" (6), третье и четвертое места занимают итальянский "Наполи" (1) и "Лестер" (1) соответственно.