Союз ММА России раскритиковал украинскую федерацию за недопуск россиян на чемпионат Европы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Решение Украинской федерации смешанных единоборств не допустить российских бойцов на чемпионат Европы является вопиющим случаем. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
Ранее президент Украинской федерации смешанных единоборств Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы, который должен пройти в Киеве с 5 по 9 ноября.
"Мы знаем об этой ситуации и контролируем абсолютно всю информацию о любительском и профессиональном ММА, - сказал Габдуллин. - На данный момент GAMMA (Глобальная ассоциация смешанных единоборств) не имеет официальных представительств в России, но происходящее - вопиющий случай для меня. Если даже это не касается спортсменов Союза ММА России, то это касается российских граждан, которые собрались ехать на соревнования. Какой-то непонятный президент федерации, никому не известный высказывается подобным образом - это настоящий вызов, в спорте так себя вести нельзя".
"Ответных действий со стороны России по отношению к украинским спортсменам не будет, мы не хотим опускаться на этот уровень. Мы никогда не были против выступления украинских спортсменов на территории России, мы считаем их своими товарищами и братьями по бойцовскому рингу. Политика никак не должна соприкасаться с нами и другими спортсменами, для меня то, что произошло - это шок", - добавил собеседник агентства.