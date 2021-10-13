Габдуллин: Международная федерация ММА осудила решение не допустить россиян на ЧЕ в Киеве

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) раскритиковала решение украинской федерации не пускать на чемпионат Европы российских бойцов. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Украину могут лишить чемпионата Европы по ММА, если россиян не допустят к участию

Ранее президент Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы, который должен пройти в Киеве с 5 по 9 ноября.

"Мы обсуждали эту ситуацию с президентом IMMAF Керритом Брауном, который тоже, в свою очередь, осудил поведение украинского функционера. Конечно же, мы должны думать прежде всего о спортсменах, а не о своих корыстных побуждениях", - сказал Габдуллин.