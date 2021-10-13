Вяльбе не сомневается в решении Бородавко провести первый снежный сбор в конце октября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе не сомневается в правильности решения старшего тренера сборной Юрия Бородавко провести первую тренировку своих спортсменов на снегу только в конце октября. Об этом Вяльбе сообщила ТАСС.

В настоящее время лыжники группы Бородавко находятся на сборе в австрийском Рамзау, где также готовятся к сезону спортсмены еще из двух групп - Маркуса Крамера и Егора Сорина. Группы Крамера и Сорина проводят снежные тренировки на высоте, группа Бородавко делает упор на кроссовую подготовку и лыжероллеры. 27 октября спортсмены, тренирующиеся под руководством Бородавко, отправятся в финский Муонио, где по плану проведут первый в межсезонье снежный сбор.

"У Юрия Викторовича этот план уже не первый год, и он оправдан, - сказала Вяльбе. - Поэтому у меня нет никаких сомнений, что это правильно. Каждый старший тренер имеет свой план, который мы обсуждали еще весной, и если я с какими-то моментами была не согласна, то мы это тоже обсуждали. Повторюсь, каждый старший тренер имеет свое видение, свои наработки".

В группе Бородавко к олимпийскому сезону готовятся Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.