Менеджер Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец никогда не вернется в ММА, ему это не нужно

"Если Хабиб решился бы вернуться, я бы это озвучил, - сказал Абдель-Азиз. - Я не считаю нужным и не хочу, чтобы Хабиб возвращался в октагон. Он достиг всего, у него есть деньги, наследие, он сделал все и показал, как надо становиться чемпионом правильным путем".

"Я не жалею о том, что Хабиб не подрался с [Жоржем] Сен-Пьером или [Флойдом] Мэйуэзером. Все происходит так, как предопределено. Он прошел феноменальный путь, поэтому тут не о чем сожалеть. Хабиб многим открыл дорогу в UFC, он стал причиной того, что теперь во всем мире знают о республике Дагестан как о кузнице бойцов", - добавил собеседник агентства.

Нурмагомедов владел титулом чемпиона организации в легком весе. В октябре 2020 года боец объявил о завершении карьеры и был исключен из всех рейтингов UFC. На его счету 29 побед и ни одного поражения.