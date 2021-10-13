Губернатор Кувшинников считает, что тренер "Северстали" по манере работы похож на него

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" Андрей Разин по манере работы похож на губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Таким мнением руководитель региона поделился с ТАСС.

Разин возглавил череповецкий клуб в 2018 году. В прошлом сезоне под его руководством "Северсталь" вышла в плей-офф КХЛ.

"Мне работа Разина нравится тем, что по своим эмоциям, жесткости, нестандартным решениям его стиль работы немного похож на мой. Я люблю людей эмоциональных, открытых, резких, взрывных, быстро принимающих решения, которые дают быстрый эффект. Я точно такой же, и мне кажется, в своей работе он тоже пытается быстро принимать эффективные решения", - сказал Кувшинников.

Разину 47 лет. Ранее он возглавлял екатеринбургский "Автомобилист", ханты-мансийскую "Югру" и владивостокский "Адмирал".

В текущем сезоне регулярного чемпионата "Северсталь" в 16 матчах набрала 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.