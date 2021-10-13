Менеджер Абдель-Азиз заявил, что Чимаев извинился перед Хабибом Нурмагомедовым

В июне стало известно, что Абдель-Азиз прекратил сотрудничество с Чимаевым.

"Хамзат, Хабиб и я - все мы братья, мы - мусульмане, - сказал менеджер. - Но то, что я больше не работаю с Хамзатом - это ничего не значит, я все так же люблю его, поддерживаю его, он отличный парень. Через три месяца после произошедшего он принес свои извинения, сказал, что произошедшее было ошибкой. Но у Хамзата сейчас все хорошо, у него менеджер Махди [Шаммас], новый контракт, по которому он может заработать много денег. Я давно знаю Хабиба, я лоялен к нему, но это не значит, что я не лоялен к Хамзату".

"Ситуация была разрешена, ни у кого нет проблем с Хамзатом. Я уверен, что он - будущий чемпион и у него все будет хорошо", - добавил собеседник агентства.

Между Нурмагомедовым и Чимаевым ранее произошел конфликт на фоне высказываний главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который заявил, что считает Нурмагомедова проектом американской организации UFC и готов заплатить ему любой гонорар за поединок с представителем Absolute Championship Akhmat (ACA). Данное высказывание вызвало противоречивую реакцию в социальных сетях. Позднее Кадыров заявил, что в слове "проект", которое он использовал в отношении Нурмагомедова, нет ничего оскорбительного, и призвал не политизировать его высказывания. Чимаев под прямым эфиром в Instagram Кадырова написал, что "порвет" Нурмагомедова.

В послужном списке 27-летнего уроженца Чечни, представляющего Швецию Чимаева девять побед и ни одного поражения. В UFC он выступает с июля 2020 года, выиграв все три поединка. Чимаев в марте объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Позднее боец заявил о возобновлении выступлений.