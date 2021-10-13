Футболисту ЦСКА и сборной России Дивееву диагностирована травма мышцы таза

МОСКВА,13 октября. /ТАСС/. Медицинское обследование выявило у защитника ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Дивеева повреждение одной из мышц таза. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Сроки восстановления футболиста определят после оценки динамики консервативного лечения.

Дивеев получил травму в отборочном матче чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении (2:1). Защитник открыл счет на 28-й минуте встречи после подачи со штрафного, этот гол стал первым для футболиста в играх за сборную. На 36-й минуте матча Дивеев был заменен на защитника "Ростова" Максима Осипенко из-за возникших болевых ощущений.

Дивееву 22 года, он является воспитанником "Уфы". С лета 2019 года защитник выступает за ЦСКА. За столичный клуб футболист провел 87 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. В сборной России Дивеев дебютировал в 2020 году, он провел за национальную команду 12 матчей и забил один гол.