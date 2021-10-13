Вяльбе призналась, что была шокирована отказом лыжницы Кулешовой от отбора на Олимпиаду

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Решение лыжницы Анастасии Кулешовой (Седовой) отказаться от участия в отборе в состав олимпийской команды на Игры-2022 в Пекине стало шоком для президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера национальной команды Елены Вяльбе. Об этом Вяльбе сообщила ТАСС.

Мать и тренер Кулешовой Елена Седова неделю назад рассказала ТАСС, что ее дочь ранее приняла решение больше времени уделять семье, сейчас тренируется самостоятельно и не претендует на попадание в состав олимпийской команды.

"У меня был некий шок после того, как Настя сказала, что не будет бороться за попадание в команду, так как решила посвятить себя воспитанию дочери. Я думаю, что шок был не только у меня, но и у родителей, тренера. Но насильно мы не можем заставить человека", - сказала Вяльбе.

Бронзовый призер Игр-2018 в эстафете Кулешова (Седова) вернулась в спорт после рождения ребенка осенью 2020 года, а зимой у нее обострилась старая травма ноги, после чего спортсменка была вынуждена лечь на операцию. Чемпионат России, который прошел в конце марта в Тюмени, стал для спортсменки первым турниром после возвращения в строй, Кулешова тогда заняла 13-е место в скиатлоне на 15 км и 18-е - в гонке на 10 км свободным стилем. Президиум Федерации лыжных гонок России на апрельском заседании принял решение включить спортсменку в группу тренера Юрия Бородавко.

Кулешова (Седова) выиграла бронзу Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане в эстафете 4х5 км вместе с Натальей Непряевой, Юлией Ступак (Белоруковой) и Анной Нечаевской. В том же составе лыжная женская команда России год спустя заняла третье место на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

Кулешовой 26 лет, на чемпионате мира - 2019 она была шестой в гонке на 10 км с раздельным стартом, девятой в скиатлоне на 15 км и 14-й - в марафоне на 30 км. В гонках на 10 и 30 км она показала тогда лучшие результаты среди российских лыжниц.