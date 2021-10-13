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Футбол в Испании

Матчи девятого тура чемпионата Испании с участием "Реала" и "Атлетико" перенесены

Такое решение было принято в связи с продлением сроков проведения отборочных матчей чемпионата мира в Южной Америке до 14 октября

ТАСС, 13 октября. Встречи девятого тура чемпионата Испании по футболу с участием мадридских клубов "Реал" и "Атлетико" перенесены. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Такое решение было принято в связи с продлением сроков проведения отборочных матчей чемпионата мира в Южной Америке до 14 октября. "Реал" в девятом туре должен был встретиться с "Атлетиком" из Бильбао 17 октября. "Атлетико" в этот же день должен был сыграть на выезде с "Гранадой". О датах переноса будет сообщено позднее.

"Реал" занимает первое место в чемпионате Испании, после восьми игр команда набрала 17 очков. "Атлетико" - второй, в активе команды также 17 очков, однако "Реал" находится выше по дополнительным показателям.

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