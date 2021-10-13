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Футбол в России

Футболист "Спартака" Умяров пропустит около месяца из-за травмы

Полузащитник получил повреждение в матче отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы с командой Литвы
Наиль Умяров Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Наиль Умяров
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров получил повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Умяров получил травму в матче четвертого тура отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы 2023 года между командами России и Литвы. Во вторник россияне на выезде обыграли литовцев со счетом 3:0, Умяров был заменен на 64-й минуте.

Сообщается, что на восстановление уйдет до четырех недель.

Умярову 21 год, он выступает за "Спартак" с января 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

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