Футболист "Спартака" Умяров пропустит около месяца из-за травмы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров получил повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Умяров получил травму в матче четвертого тура отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы 2023 года между командами России и Литвы. Во вторник россияне на выезде обыграли литовцев со счетом 3:0, Умяров был заменен на 64-й минуте.

Сообщается, что на восстановление уйдет до четырех недель.

Умярову 21 год, он выступает за "Спартак" с января 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.