Карасев рассудит матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Динамо"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Матч 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Спартаком" и "Динамо" рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками Карасева будут Максим Гаврилин и Дмитрий Чельцов, резервным арбитром назначен Владислав Безбородов. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Сергей Иванов, помогать ему будет Игорь Демешко.

Матч пройдет 16 октября на "Открытие Банк Арене", встреча начнется в 19:00 мск.

"Динамо" занимает второе место в чемпионате России, набрав 19 очков. "Спартак" идем седьмым с 16 очками в активе.