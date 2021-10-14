Поединок боксеров Ломаченко и Комми должен состояться 11 декабря в Нью-Йорке

ТАСС, 14 октября. Бой между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко и представителем Ганы Ричардом Комми в легком весе должен состояться 11 декабря в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы Ломаченко, комментарий которого приводит телеканал iFL TV.

"Переговоры между Ломаченко и Комми на завершающей стадии, - сказал Арум. - Поединок должен состояться 11 декабря на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке".

Последний бой украинский боксер провел в июне с японцем Масаёси Накатани, Ломаченко одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. В октябре 2020 года он проиграл американцу Теофиму Лопесу и расстался с титулами чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). После боя украинец перенес операцию на плече и не тренировался до января.

Ломаченко 33 года, в 2018 году после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом он стал чемпионом мира в легком весе, до этого завоевав титулы в категориях до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание пояса в легком весе - 12. Всего в послужном списке украинца 15 побед (11 нокаутом) и два поражения. В любительском боксе украинец завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Комми 34 года, на его счету 30 побед (27 нокаутом) и три поражения.