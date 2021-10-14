{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

В четвертом круге россиянин уступил грузину Николозу Басилашвили
Карен Хачанов EPA-EFE/PETER FOLEY
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/PETER FOLEY

ТАСС, 14 октября. Российский теннисист Карен Хачанов уступил грузину Николозу Басилашвили в матче четвертого круга турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе.

На эту тему
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу 29-летнего грузина, посеянного на турнире под 29-м номером, Хачанов имел 24-й номер посева. В следующем круге Басилашвили встретится с победителем матча между австралийцем Алексом Де Минауром (22-й номер посева) и греком Стефаносом Циципасом (2).

Хачанову 25 лет, он располагается на 29-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Хачанов не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем серебряной медали в одиночном разряде. Басилашвили 29 лет, он располагается на 36-й строчке мирового рейтинга, на его счету пять титулов под эгидой ATP.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.

Теги
ATP
ATP
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянин уступил болгарину Григору Димитрову
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Читать полностью