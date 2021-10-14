Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

Овечкин вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский хоккеист "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с шайбой Джека Джонсона (5-я минута). В составе победителей также отличились Габриэль Ландескуг (6), Боуэн Байрэм (10) и Назем Кадри (37). У "Чикаго" шайбы забросили Доминик Кубалик (17) и Коннор Мерфи (56).

В других матчах игрового дня "Торонто" дома переиграл "Монреаль" (2:1), "Виннипег" в гостях уступил "Анахайму" (1:4), "Эдмонтон" на своем льду обыграл "Ванкувер" в серии буллитов (3:2).

Ничушкину 26 лет, в 2013 году он был выбран под общим десятым номером на драфте НХЛ клубом "Даллас". В НХЛ россиянин играл за "Даллас" и "Колорадо". На его счету 344 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 123 (46 шайб + 77 результативных передач) очка. В Континентальной хоккейной лиге Ничушкин выступал за челябинский "Трактор" и московский ЦСКА.

В составе сборной России нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года.