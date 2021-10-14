Гендиректор "Салавата Юлаева": руководство по-прежнему доверяет тренерскому штабу команды

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хоккейного клуба "Салават Юлаев" не имеет сомнений в компетенции тренерского штаба команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

Во вторник "Салават Юлаев" дома уступил "Ак Барсу" со счетом 2:3 по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимская команда под руководством финского тренера Томми Лямся проиграла соперникам из Казани шестой раз подряд, установив антирекорд. Ранее "Салават Юлаев" уступил дома СКА со счетом 0:5.

"У нас нет никаких сомнений в компетенции и авторитете тренерского штаба команды. Никаких непреодолимых проблем мы не видим - команда находится в лидерах регулярного чемпионата, - сказал Баширов. - В моменте о любой негативной статистике нам напоминают. Но это не является определяющим для нас фактором, и от этого мы не перестанем играть в атакующий и зрелищный хоккей".

"Салават Юлаев" располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав после 17 игр 25 очков. Идущий вторым "Трактор" опережает уфимцев на пять очков.