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Фигурное катание

Фигуристы Загорски и Гурейро не выступят на Гран-при США по медицинским показателям

Соревнования пройдут в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, снялись с этапа Гран-при по фигурному катанию в США по медицинским показателям. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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Дуэт был заявлен для выступления на турнире, позднее он был исключен из стартового протокола.

"Загорски и Гурейро не выступят по медицинским показателям", - сказал Коган.

Гран-при США по фигурному катанию пройдет в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября. Ранее сообщалось, что также по медицинским показателям турнир пропустит Даниил Самсонов.

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