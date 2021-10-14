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Фигурное катание

Фигуристка Загорски находится в инфекционной больнице

Россиянка, выступающая в дуэте с Джонатаном Гурейро, не выступит на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Тиффани Загорски Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Тиффани Загорски
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, помещена в инфекционную больницу. Об этом ТАСС сообщила тренер дуэта Светлана Алексеева.

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Дуэт был заявлен для выступления на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США, штат Невада), позднее он был исключен из стартового протокола. Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что фигуристы не выступят на турнире по медицинским показателям.

"Она в инфекционной больнице", - сказала Алексеева.

Гран-при США пройдет с 22 по 24 октября. Ранее сообщалось, что также по медицинским показателям турнир пропустит Даниил Самсонов.

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