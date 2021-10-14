Фигуристка Загорски находится в инфекционной больнице

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, помещена в инфекционную больницу. Об этом ТАСС сообщила тренер дуэта Светлана Алексеева.

Фигуристы Загорски и Гурейро не выступят на Гран-при США по медицинским показателям

Дуэт был заявлен для выступления на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США, штат Невада), позднее он был исключен из стартового протокола. Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что фигуристы не выступят на турнире по медицинским показателям.

"Она в инфекционной больнице", - сказала Алексеева.

Гран-при США пройдет с 22 по 24 октября. Ранее сообщалось, что также по медицинским показателям турнир пропустит Даниил Самсонов.