Тренер ПСЖ Почеттино считает "Челси" фаворитом Лиги чемпионов

"Фаворитом на победу в Лиге чемпионов является "Челси", потому что они последние победители, но мы также являемся кандидатами на успех. "Челси" укрепился, они вложили много денег, возможно, больше, чем мы", - сказал Почеттино.

Также тренер рассказал о том, как его футболисты должны относиться к турниру. "Для ПСЖ победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой, а не обязанностью. Футболист должен играть из желания побеждать, а не выполнять обязательство перед кем-либо", - добавил аргентинский специалист.

Высшим достижением ПСЖ в Лиге чемпионов является попадание в финал турнира в сезоне-2019/20, где французский клуб уступил германской "Баварии" (0:1). В настоящий момент ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице группы А, имея в активе четыре очка в двух встречах. Столько же у бельгийского "Брюгге", уступающего ПСЖ по дополнительным показателям. Затем идут английский "Манчестер Сити" (3) и германский "Лейпциг" (0). Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ проведет против "Лейпцига" дома 19 октября.