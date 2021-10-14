В РПЛ заявили, что оснований для отмены матча "Урал" - ЦСКА в связи со смогом нет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Оснований для возможной отмены матча 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал" - ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РПЛ.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на смог и усилившийся запах гари, а инспекторы ГИБДД перекрыли движение по части Екатеринбургской кольцевой дороги из-за плохой видимости. Смог образовался из-за тлеющих торфяников в одном из микрорайонов на окраине города.

"Мы на связи с "Уралом", выясняем, насколько эта ситуация может повлиять на проведение матча. Пока никаких оснований [для отмены] нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Матч "Урал" - ЦСКА пройдет 17 октября и начнется в 14:00 мск. После десяти туров ЦСКА занимает шестое место, набрав 17 очков. "Урал" находится на 12-й строчке турнирной таблицы, имея в активе девять очков.