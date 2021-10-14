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Допинг в спорте

Всероссийская федерация парусного спорта и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает проведение и реализацию совместных образовательных программ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС) заключила соглашение о сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Документ подписали президент ВФПС Сергей Джиенбаев и исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

"РУСАДА надеется на плодотворное сотрудничество с ВФПС и выражает благодарность федерации за готовность бороться с применением допинга в спорте", - говорится в заявлении.

Соглашение предусматривает проведение и реализацию совместных образовательных программ, разработку и реализацию антидопинговых проектов, а также взаимодействие по вопросам расследования нарушений антидопинговых правил и тестирования спортсменов.

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Допинг
Допинг в спорте
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