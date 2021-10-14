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КХЛ

Хоккеист Каменев подписал контракт с ЦСКА

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано до конца сезона
Владислав Каменев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Владислав Каменев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Нападающий Владислав Каменев подписал соглашение с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

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Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано до конца сезона. В четверг новосибирская "Сибирь" объявила о расторжении контракта с Каменевым, который перешел в клуб 12 октября в результате обмена из петербургского СКА.

Каменев был выбран "Нэшвиллом" под общим 42-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2014 году. В НХЛ он выступал за "Нэшвилл" и "Колорадо", всего провел 66 матчей, в которых набрал 13 (3 шайбы + 10 результативных передач) очков. В КХЛ Каменев, кроме СКА, играл за магнитогорский "Металлург", набрав в сумме 21 (14+7) очко в 105 матчах.

В составе молодежной сборной России хоккеист дважды становился серебряным призером чемпионатов мира.

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