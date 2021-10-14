Хоккеист Каменев подписал контракт с ЦСКА

ЦСКА впервые за пять лет проиграл дома "Амуру" в матче Континентальной хоккейной лиги

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано до конца сезона. В четверг новосибирская "Сибирь" объявила о расторжении контракта с Каменевым, который перешел в клуб 12 октября в результате обмена из петербургского СКА.

Каменев был выбран "Нэшвиллом" под общим 42-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2014 году. В НХЛ он выступал за "Нэшвилл" и "Колорадо", всего провел 66 матчей, в которых набрал 13 (3 шайбы + 10 результативных передач) очков. В КХЛ Каменев, кроме СКА, играл за магнитогорский "Металлург", набрав в сумме 21 (14+7) очко в 105 матчах.

В составе молодежной сборной России хоккеист дважды становился серебряным призером чемпионатов мира.