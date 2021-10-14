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Шесть свидетелей по делу о первом в России договорном матче не явились в суд в Воронеже

Решается вопрос об их допросе по видеосвязи

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Шестеро свидетелей, которых 14 октября должны были допросить в суде по делу о договорном футбольном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), не явились на заседание в Воронеже. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Железнодорожного районного суда города.

Матч состоялся в 2019 году в зоне "Юг" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги, третьего по силе дивизиона чемпионата России. Решение о рассмотрении дела в Воронеже приняли потому, что регион является ближайшим к Краснодарскому краю и Ростовской области, но не входит в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

"Одна из сторон ходатайствовала о допросе шести свидетелей, им была направлена повестка, но они на заседание, которое сегодня длилось с двух до начала пятого, не явились. Сейчас решается вопрос об их допросе посредством видео-конференц-связи. В связи с чем судебное заседание перенесли на 18 октября", - сообщил собеседник агентства.

Следствие установило, что накануне матча один из бывших руководителей "Чайки" вступил в сговор с главным тренером "Черноморца". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам команды соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. Следствие считает, что тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза при проведении экспертизы пришел к выводу, что игроки лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. В результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.

Бывшему тренеру и шестерым бывшим игрокам "Черноморца" предъявили обвинение по ст. 184 УК РФ "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса", они находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет до пяти лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей.

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