В трех регионах открылся ряд секций в рамках проекта "Спорт - норма жизни"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Секции по различным видам спорта открылись в Курганской, Волгоградской и Самарской областях в рамках проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

В Курганской области появился класс по хоккею в школе-интернате при Зауральском колледже физической культуры и здоровья: в 2021 году в Шадринске была открыта современная ледовая арена, стоимость строительства которой составила более 200 млн рублей, средства были выделены из бюджета Курганской области и Уральской горно-металлургической компании. 1 июня начался набор в специализированный класс по хоккею, всего в него вошли 28 человек, среди которых школьники как из Курганской, так и из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Забайкальского, Пермского краев, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В данной спортивной школе созданы условия для круглогодичного тренировочного процесса, бесплатного проживания и питания обучающихся, имеются необходимые тренировочные залы по различным видам спорта.

В Волгоградской области в поселке Водстрой на базе молодежного центра "Ударник" открылись секции по самбо, дзюдо и боксу. В первый день был проведен турнир среди 20 спортсменов.

Секции по новым видам спорта открылись в Самарской области. В селе Пестравка появились секции по аэробике и спортивной скакалке. Отмечается, что особой популярностью среди молодежи пользуется класс по аэробике, а введенные в октябре в список общероссийских видов спорта прыжки на скакалке являются особо эффективным видом спорта для улучшения физической силы и выносливости.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.