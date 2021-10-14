IIHF разрешила огласить составы хоккейных сборных на Олимпиаду 2022 года в январе

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Составы мужских хоккейных сборных на олимпийский турнир в Пекине будут названы в январе, расширенных списков в октябре не будет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

ФХР назвала первую тройку игроков, которые поедут на Олимпиаду в Пекине

Без сюрпризов. ФХР назвала первую тройку игроков, которые поедут на Олимпиаду в Пекине

До 8 октября 11 из 12 команд, кроме сборной Китая, назвали по три игрока, которые выступят на Олимпиаде. Федерация хоккея России первыми включила в сборную игроков Национальной хоккейной лиги: вратаря Андрея Василевского, нападающего Никиту Кучерова (оба - "Тампа") и нападающего Александра Овечкина ("Вашингтон"). Предполагалось, что национальные федерации также должны представить расширенные списки игроков до 15 октября.

"Публикаций составов команд больше не планируется. Будут только финальные списки в январе", - сообщили в пресс-службе.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля, 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, 12 февраля - с чехами.