Плющев: Браташ оказался в непростом положении за 2,5 месяца до молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олег Браташ, возглавивший молодежную сборную России по хоккею, оказался в непростом положении за 2,5 месяца до старта чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер молодежной сборной России, приводивший ее к титулу чемпиона мира 2003 года, Владимир Плющев.

В четверг Федерация хоккея России объявила о перестановках, согласно которым возглавлявший олимпийскую сборную России (команду ближайшего резерва) Браташ сменит Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной команды. Ларионов же сменит Браташа.

"Ларионов второй сезон работал с молодежкой, у него были какие-то определенные наработки. До чемпионата мира остается порядка 2,5 месяца, и Браташу только остается засучить рукава и влезть в эту тему, что называется, по уши, быть в плотном контакте с Ларионовым, чтобы иметь полную информацию о наших молодых талантах, - сказал Плющев. - Если честно, за такое короткое время сложно вникнуть в эти дела, тем более Браташ молодежке особо не помогал".

"Думаю, Игорь сделал определенную базу. Могу сказать однозначно, у Браташа непростое положение. Свое тренерское кредо он особо не проявлял, а чемпионат мира - это очень большой стресс, к которому надо быть готовым", - добавил он.

Браташ помогал ранее в молодежной сборной России бывшему главному тренеру команды Валерию Брагину. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет 26 декабря - 5 января 2022 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.