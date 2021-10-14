Организация боя Исмаилов - Минеев обошлась почти в $1 млн

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Организация поединка между российскими бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаидовым и Владимиром Минеевым обошлась AMC Fight Nights почти в $1 млн. Об этом ТАСС рассказал владелец компании Амир Мурадов.

Реванш Исмаилов - Минеев состоится 16 октября в Сочи. В первом поединке, прошедшем в октябре 2018 года, была зафиксирована ничья.

"Организация боя Фёдора [Емельяненко] против [Фабио] Мальдонадо обошлась больше. Сторона Федора подучила порядка $1 млн? Здесь практически то же самое выходит - весь кард (состав участников - прим. ТАСС), плюс бой Магомеда против Владимира. Хорошо, что у нас есть партнер", - сказал Мурадов.

В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья, 31-летнего Минеева - 15 побед, одно поражение, одна ничья.