Бой Хабилова против Корешкова на турнире Bellator отменен

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой между Рустамом Хабиловым и Андреем Корешковым на турнире Bellator в Москве отменен. Об этом Хабилов сообщил ТАСС.

"Да, мы уведомили Bellator, что не смогу выступить, - сказал Хабилов. - Это не ковид, всю неделю была температура. А когда выходил, сразу начиналась слабость. Если бы начал гонять 10-15 кг, могли быть осложнения".

"Поэтому решили, что здоровье важнее", - добавил боец.

Поединок должен был состояться на турнире в Москве 23 октября. Турнир возглавит бой между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном.