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Сборные по хоккею

Брагин: опыт работы Браташа в сборных России должен помочь ему в молодежной команде

В четверг стало известно, что Олег Браташ сменит Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной сборной России по хоккею

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олегу Браташу на посту главного тренера молодежной сборной России по хоккею должен помочь опыт работы в системе национальных команд. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер СКА, бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.

Федерация хоккея России в четверг объявила о перестановках, согласно которым возглавлявший олимпийскую сборную России (команду ближайшего резерва) Браташ сменит Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной команды. Ларионов сменит Браташа.

"Он давно уже в сборных, поэтому его опыт должен помочь, сыграть свою роль", - сказал Брагин.

Браташ также помогал Брагину в тренерском штабе молодежной сборной России на чемпионатах мира с 2016 по 2018 год.

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