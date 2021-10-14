Брагин: опыт работы Браташа в сборных России должен помочь ему в молодежной команде

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олегу Браташу на посту главного тренера молодежной сборной России по хоккею должен помочь опыт работы в системе национальных команд. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер СКА, бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.

Федерация хоккея России в четверг объявила о перестановках, согласно которым возглавлявший олимпийскую сборную России (команду ближайшего резерва) Браташ сменит Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной команды. Ларионов сменит Браташа.

"Он давно уже в сборных, поэтому его опыт должен помочь, сыграть свою роль", - сказал Брагин.

Браташ также помогал Брагину в тренерском штабе молодежной сборной России на чемпионатах мира с 2016 по 2018 год.