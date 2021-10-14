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Сборные по хоккею

Стеблин: назначение Браташа главным тренером молодежной сборной России целесообразно

Бывший президент ФХР отметил, что у специалиста есть опыт работы с молодежью

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приход Олега Браташа в молодежную сборную России в качестве главного тренера является целесообразным решением. Такое мнение ТАСС высказал член правления Федерации хоккея России (ФХР), бывший президент ФХР Александр Стеблин.

ФХР в четверг объявила о перестановках, согласно которым возглавлявший олимпийскую сборную России (команду ближайшего резерва) Браташ сменит Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной команды. Ларионов же сменит Браташа.

"У Браташа есть опыт работы с молодежью, поэтому его назначение главным тренером целесообразно", - сказал Стеблин.

Браташ помогал Валерию Брагину в тренерском штабе молодежной сборной России на чемпионатах мира с 2016 по 2018 год.

Сборные по хоккею
Брагин: опыт работы Браташа в сборных России должен помочь ему в молодежной команде
В четверг стало известно, что Олег Браташ сменит Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной сборной России по хоккею
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