В сборной России по ачери-биатлону шокированы возможной причастностью Корнеевой к убийству

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. В сборной России по ачери-биатлону (зимнему виду спорта, сочетающему лыжную гонку со стрельбой из лука) шокированы новостью о возможной причастности трехкратной чемпионки России Марии Корнеевой к убийству подростка в Рязанской области, потому что спортсменка никогда не отличалась жестокостью. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной Владимир Матвеев.

СК РФ по Рязанской области сообщил, что в среду было найдено тело 15-летнего подростка, пропавшего без вести 9 октября, с признаками насильственной смерти. По версии следствия, подросток погиб в результате совершения с ним действий обрядово-культового характера, в качестве подозреваемых в преступлении задержан бывший отчим подростка и девушка - мастер спорта по ачери-биатлону. По сообщению СМИ, подозреваемой является Корнеева.

"Я и все, кто знал Марию, в шоке и отказываемся верить в то, что такое могло произойти. Для нас это действительно шок, потому что я никогда бы не сказал, что Мария обладает какой-либо жестокостью, мы ее знаем с другой стороны, - сказал Матвеев. - Сложно сказать, что в голове у человека, мне не известно, как она вела себя в быту, про ее личную жизнь".

Собеседник агентства отметил, что Корнеева продолжала претендовать на попадание в национальную команду, но стала терять интерес к соревнованиям. "Спортсменкой она была хорошей. Была в сборной, но в последнее время стало заметно, что у нее появились другие интересы. Но это и понятно - она уже достаточно взрослая девушка, - сказал Матвеев. - В юношеском возрасте у нее все мысли были о соревнованиях, с появлением семьи стало видно, что приоритеты поменялись. В последнее время она иногда попадала в призы, но в сборной все же хочется видеть людей, которые горят желанием соревноваться".