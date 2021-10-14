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Футбол во Франции

Макрон забил пенальти в благотворительном футбольном матче в поддержку детских больниц

Игра была организована в честь 50-летия футбольного клуба "Варьете"
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон забил пенальти в благотворительном футбольном матче, состоявшемся в четверг в коммуне Пуасси (департамент Ивелин). Игра была организована в честь 50-летия футбольного клуба "Варьете".

В команде Макрона, вышедшего на поле под номером 3, сыграли также бывший главный тренер английского "Арсенала" Арсен Венгер, бывшие футболисты сборной Франции Кристиан Карамбё и Марсель Десайи. Им противостояла сборная медработников госпитального центра Пуасси, расположенного в 30 км от Парижа. Гол, забитый Макроном на первых минутах матча, вызвал аплодисменты болельщиков.

Собранные от проведения матча средства будут направлены в Фонд парижских госпиталей, которым руководит первая леди Франции Брижит Макрон. Организация оказывает поддержку детским больницам.

Французский лидер с юности увлекается футболом. В студенческие годы Макрон играл в нападении в команде Национальной школы администрации в Страсбурге. В 2018 году президент Франции приезжал в Санкт-Петербург и Москву на матчи французской сборной во время чемпионата мира.

Футбольный клуб "Варьете" был основан в 1971 году. Наряду с бывшими профессиональными футболистами в него входят известные французы из мира искусства, а также князь Монако Альбер II.

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