Матыцин заявил, что допинг не является проблемой отдельных стран

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Решение проблем с допингом является глобальной задачей для всего спортивного сообщества. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В четверг Матыцин провел рабочую встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, посетившим Россию для участия в форуме "Российская энергетическая неделя".

"Проблема с допингом - это не проблема отдельных стран, это глобальная задача для всего спортивного сообщества", - заявил в ходе переговоров Матыцин. Стороны также сошлись во мнении о недопустимости принципа коллективной вины в вопросе применения спортсменами допинга.

Также оба министра пришли к выводу, что политизация вакцинации недопустима, в том числе в спорте. Матыцин поблагодарил Сийярто за признание российской вакцины "Спутник V": это позволяет российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории Венгрии.

Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество в плавании, шахматах, текболе и самбо. Матыцин выразил надежду на создание Всероссийской федерации текбола, а Сийярто предложил открыть в Будапеште представительство Европейской федерации самбо и установить на территории стадиона московского "Динамо" фигуры футболистов, которые будут изготовлены венгерским скульптором.

В ходе встречи главы ведомств также обсудили подготовку как спортивных событий, так и заседания рабочей группы по физической культуре и спорту при двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Были согласованы подходы для предстоящей восьмой сессии конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая пройдет в конце октября 2021 года в Париже.