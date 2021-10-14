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Допинг в спорте

Матыцин заявил, что допинг не является проблемой отдельных стран

По мнению министра, борьба с допингом является глобальной задачей для всего спортивного сообщества
Министр спорта России Олег Матыцин Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Решение проблем с допингом является глобальной задачей для всего спортивного сообщества. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В четверг Матыцин провел рабочую встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, посетившим Россию для участия в форуме "Российская энергетическая неделя".

"Проблема с допингом - это не проблема отдельных стран, это глобальная задача для всего спортивного сообщества", - заявил в ходе переговоров Матыцин. Стороны также сошлись во мнении о недопустимости принципа коллективной вины в вопросе применения спортсменами допинга.

Также оба министра пришли к выводу, что политизация вакцинации недопустима, в том числе в спорте. Матыцин поблагодарил Сийярто за признание российской вакцины "Спутник V": это позволяет российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории Венгрии.

Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество в плавании, шахматах, текболе и самбо. Матыцин выразил надежду на создание Всероссийской федерации текбола, а Сийярто предложил открыть в Будапеште представительство Европейской федерации самбо и установить на территории стадиона московского "Динамо" фигуры футболистов, которые будут изготовлены венгерским скульптором.

В ходе встречи главы ведомств также обсудили подготовку как спортивных событий, так и заседания рабочей группы по физической культуре и спорту при двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Были согласованы подходы для предстоящей восьмой сессии конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая пройдет в конце октября 2021 года в Париже.

Теги
ДопингМатыцин, Олег Васильевич
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